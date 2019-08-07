«Проект»: ведущая «России-1» Наиля Аскер-заде получила участок на Рублевке стоимостью почти 3 млрд рублей

Год назад полная тезка ведущей телеканала «Россия-1» Наиля Аскер-заде стала собственником участка леса вблизи деревни Раздоры площадью почти в 43 тыс. кв. м. Как пишет издание «Проект», участок Аскер-заде расположен рядом с госдачей «Барвиха-4», в которой жили Михаил Горбачев, а затем Борис Ельцин. Участок куплен для возведения загородного особняка — по документам он имеет статус «для индивидуального жилищного строительства».

Вокруг участка территории Серебряноборского лесничества, особо охраняемой природной территории с краснокнижными животными и растениями. Статус заказника этим лесам придали только в 2017 году. Но участок Аскер-заде в состав заказника не включили. Его стоимость «Проект» оценивает в 2,8 млрд рублей. Сама телеведущая отрицает, что участок принадлежит ей, хотя в реестре указаны ее полные фамилия, имя и отчество.

Ведущей также принадлежат две соседние квартиры площадью 228 и 155 кв. метров в 1-м Зачатьевском переулке. Их общая стоимость — 300 млн руб.

Формально Аскер-заде, хотя и работает на государственном канале, не является госслужащей. Зарплата топ-ведущих ВГТРК — несколько сотен тысяч рублей . Общая стоимость только недвижимого имущества Аскер-заде, найденного «Проектом», составляет почти 3 млрд руб., отмечает издание.

«Проект» пишет, что Аскер-заде перешла из газеты «Ведомости» на телевидение из-за ее отношений с главой государственного ВТБ Андреем Костиным. Она, по всей видимости, сама работает или просто числится в банке. Также у нее был кабинет в офисе компании En+ Олега Дерипаски, который был героем ее передачи, пишет «Проект», указывая на возможный конфликт интересов.

В апреле Роскомнадзор на основе двух решений судов заблокировал около тысячи ссылок на сайты, где есть упоминание Наили Аскер-заде и Андрея Костина. Так, сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом Аскер-заде.