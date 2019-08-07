Студенты и выпускники РГГУ написали ректору письмо после его заявления о готовности отчислять участников протеста

Студенты, аспиранты, выпускники и сотрудники Российского государственного гуманитарного университета подписали открытое письмо ректору Александру Безбородову, заявившему о готовности отчислять из вуза участников акций протеста. Обращение подписали более ста человек. Его публикует Colta.ru.

«Мы считаем необходимым выразить свое резко критическое отношение к сделанному Вами заявлению и обратиться к Вам и руководству РГГУ с настоятельной просьбой воздержаться от подобных угроз в адрес учащихся. Согласно статье 43 закона об образовании в РФ, «дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается», — говорится в письме.

Его авторы подчеркивают, что руководство университета может применять к студентам и студенткам меры дисциплинарной ответственности только в случае, если они не выполняют свои учебные обязанности или прямо мешают учебному процессу.

«Мы выражаем свою крайнюю озабоченность Вашей репликой, опубликованной «Российским агентством правовой и судебной информации», и настоятельно просим Вас как ректора РГГУ сосредоточить свое внимание на целях деятельности университета, утвержденных его уставом, а не на изыскании способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность. Саму идею такого наказания мы считаем противоречащей фундаментальным основам университета как особого социального института», — заключают авторы обращения.

Ранее «Российское агентство правовой и судебной информации» опубликовало комментарий Безбородова, в котором говорится, что он рассматривает возможность отчисления из университета студентов за их участие в объявленных несанкционированными публичных акциях.