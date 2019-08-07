Зеленский и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным из-за гибели четверых украинских военных на Донбассе. Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами «нормандской четверки» и «посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну», передает УНИАН.

«Я сегодня утром только что разговаривал с президентом Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил и сказал, что это [гибель украинских военных] нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», — сказал Зеленский.

Также президент Украины поставил вопрос об освобождении пленных. По его словам, разговор с Путиным был долгим. Зеленский сообщил, что в связи с обострением на Донбассе будет говорить и с президентом Франции.

6 августа на Донбассе в результате обстрелов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Предыдущий, первый, разговор Путина и Зеленского состоялся 11 июля по инициативе Киева. Тогда, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».

8 июля Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции, чтобы обсудить, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».