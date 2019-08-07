Росгвардия стала лидером по росту преступлений среди сотрудников

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году выросло количество преступлений, совершенных сотрудниками Росгвардии, ФСБ, СК, ФСИН, МЧС, судебных органов и органов внутренних дел.

Как пишут «Новые известия», получившие данные Генпрокуратуры, лидером по росту преступлений стала Росгвардия — ее показатели увеличились за год на 277%, что в абсолютных цифрах составляет 83 расследованных преступления. Высокая динамика отмечена у сотрудников судебных органов — 118 преступлений (+118,5%), ФСБ — 178 преступлений (+69,5%), СК — 110 (+52,8%), МЧС — 391 (+23,3%). Сотрудники ФСИН совершили 1018 преступлений (+2,3%).

Больше всего преступлений совершили сотрудники органов внутренних — 3819 (+10,4%).

Вообще в 2018 году количество предварительно расследованных преступлений, совершенных силовиками, по сравнению с предыдущим годом сократилось на 41,7% — с 12 тыс. до 7 тыс. Ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин уверен, что все дело в особенностях ведения учета подобных дел: «Преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, чрезвычайно латентны. Проблема увольнения «задним числом» провинившихся сотрудников никуда не делась, такие сотрудники также не учитываются в статистике состояния преступности, ведь преступление они совершили, будучи уже уволенными из органов. Исходя из вышеизложенного, говорить о сокращении количества преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, считаю не правильным».