Четверть российских детей живут за чертой бедности

В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает Росстат. Это данные за 2017 год, которые были опубликованы лишь в 2019, уточняет РБК. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года.



Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% (18,9 млн человек). Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4% (после 20,7% в 2014 году). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться.Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности.Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий.