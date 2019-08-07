Четверть российских детей живут за чертой бедности

В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает Росстат. Это данные за 2017 год, которые были опубликованы лишь в 2019, уточняет РБК. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года.
Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности.
Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий.