Приставы устроили рейды по квартирам задержанных на акции 27 июля

Служба судебных приставов Москвы устроила рейды по квартирам задержанных участников акции 27 июля. Они имеют задолженности на 26 млн руб., пояснила телеканалу «Москва 24» замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко. По ее словам, 16 млн — это кредитные обязательства, 6 млн — иные взыскания в пользу физических и юридических лиц, почти 2 млн — налоги, также имеются неоплаченные штрафы, алименты, счета за услуги ЖКХ.

Поэтому ФССП организовала в отношении должников «рейдовые мероприятия». Приставы совершали обход квартир задержанных, чтобы установить их имущественное положение для установления акта описи ареста имущества в счет погашения задолженности.