Close

Приставы устроили рейды по квартирам задержанных на акции 27 июля

07.08.2019

Служба судебных приставов Москвы устроила рейды по квартирам задержанных участников акции 27 июля. Они имеют задолженности на 26 млн руб., пояснила телеканалу «Москва 24» замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко. По ее словам, 16 млн — это кредитные обязательства, 6 млн — иные взыскания в пользу физических и юридических лиц, почти 2 млн — налоги, также имеются неоплаченные штрафы, алименты, счета за услуги ЖКХ.

Поэтому ФССП организовала в отношении должников «рейдовые мероприятия». Приставы совершали обход квартир задержанных, чтобы установить их имущественное положение для установления акта описи ареста имущества в счет погашения задолженности.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По итогам акции 27 июля портал «ОВД-Инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят десять человек.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.