Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Соболь

Рабочая группа Центризбиркома, рассмотрев жалобу Любови Соболь, рекомендовала не регистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК 7 августа.

Сегодня члены рабочей группы также отказали в удовлетворении жалоб Александра Руденко, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.

Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Отказы получили Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Александр Соловьев, Анастасия Брюханова. Всем им избиркомы забраковали собранные подписи избирателей. После того, как стало известно, что Соболь забраковали подписи, она объявила голодовку

«Если кого-то из них незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.



Глава Общественной наблюдательной комиссии Алексей Венедиктов еще вчера утверждал, что о том, что экспертиза подписей «будет проведена на уровень выше, то есть сотрудниками центрального аппарата МВД — почерковедами, которые ранее не принимали участия в предыдущей экспертизе». По его словам, руководство ЦИК согласилось рассмотреть каждое заявление от избирателя, подпись которого признана недействительной.

На деле все обернулось пшиком.



