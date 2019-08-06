Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Соболь

Рабочая группа Центризбиркома, рассмотрев жалобу Любови Соболь, рекомендовала не регистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК 7 августа.
Сегодня члены рабочей группы также отказали в удовлетворении жалоб Александра Руденко, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
«Если кого-то из них незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Глава Общественной наблюдательной комиссии Алексей Венедиктов еще вчера утверждал, что о том, что экспертиза подписей «будет проведена на уровень выше, то есть сотрудниками центрального аппарата МВД — почерковедами, которые ранее не принимали участия в предыдущей экспертизе». По его словам, руководство ЦИК согласилось рассмотреть каждое заявление от избирателя, подпись которого признана недействительной.
На деле все обернулось пшиком.