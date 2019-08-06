Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман передал президенту Дональду Трампу заявление об отставке. Уйти с поста он должен 3 октября. По мнению Хантсмана, до этого времени будет найден преемник, передает The Hill.

Бывший губернатор штата Юта, планирует вернуться и рассматривает возможность вновь баллотироваться на этот пост.

Хантсман был избран губернатором Юты в 2004 году, а затем в 2008 году. Он покинул свой пост в 2009 году, чтобы стать послом США в Китае по просьбе тогдашнего президента Барака Обамы. Трамп выбрал его послом в России, чтобы наладить отношения с Москвой в его первый год своего правления. Призывы об отставке Хантсмана появились после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в 2018 году.