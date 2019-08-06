Из-за ребенка на акции 27 июля возбудили уголовное дело по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова. По ее словам, речь идет о статье 125 УК (оставление в опасности) и статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В каком статусе находятся родители, не известно.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что через суд намерена требовать лишения родительских прав семью, пришедшую на акцию 27 июля с годовалым ребенком. По версии ведомства, супружеская пара приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В ходе митинга родители передали ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

Отец мальчика Дмитрий Проказов сообщил «Радио Свобода» , что в массовых беспорядках не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного: «Мы возвращались домой с нашим другом с прогулки. Сергей [Фомин] — мой друг, он практически мой родственник, он двоюродный брат моей жены. Я просто попросил его понести ребенка. Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой».

В СК ранее сообщали, что один из участников «массовых беспорядков» 27 июля Сергей Фомин скрылся — покидая митинг, он взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Фомин объявлен в розыск.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После шествия 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят десять человек.