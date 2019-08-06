Юлию Галямину арестовали на 15 суток за участие в акции 27 июля

Чертановский суд Москвы за участие в акции 27 июля арестовал на 15 суток муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, которой ранее отказали в регистрации в Мосгордуму. Как сообщает «ОВД-Инфо», ее признали виновной в нарушении правил проведения митинга, повлекшего создание помех объектов жизнеобеспечения.

Галямину задержали во время акции 27 июля на Трубной площади, когда она пыталась добиться коридора, через который митингующие могли бы выйти из оцепления ОМОНа. «Люди не могли выйти. Людей хватали, били, прикладывали к асфальту. Я была там единственным адекватным представителем власти и пыталась на месте организовать коридор для тех, кто хотел покинуть площадь», — прокомментировала она свои действия.

Адвокат в суде отметил, нарушения в протоколе задержания депутата: «Там написано, что она «кричал» и «нарушал». Такого не может быть. Очевидно, в протоколе написано про кого-то другого, кого — не знаю, но явно не про Юлю. Она не мужчина. Такой протокол принимать нельзя».

Ранее на Галямину составили протокол за призыв участвовать в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 30 июля Хорошевский районный суд признал ее виновной и арестовал на 10 суток. 6 августа срок ареста истек, но из спецприемника ее сразу повезли в Чертановский суд.