Рабгруппа ЦИК рекомендовала не регистрировать Дмитрия Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома, рассмотрев жалобу Дмитрия Гудкова, рекомендовала не регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК 7 августа.

«Вернули 31 подпись. А для регистрации нужно еще 300. Отказались раскрывать, какие именно ошибки нашли в подписях в сравнении с базой МВД. Оказывается, такое раскрытие нарушает закон о персональных данных. На аргумент о том, что все последние годы по всей России в соответствии с соглашением ЦИКа и МВД писали, что именно не так, сказали, что накажут тех, кто так делал <…> Перепроверка подписей нарушает равенство кандидатов, на нее идти нельзя», — подводятся итоги заседания в Telegram-канале Гудкова.

30 июля Тверской суд Москвы арестовал Гудкова на 30 суток, признав виновным в повторном нарушении правил проведения массовой акции. Арест Гудкова связан с митингом 14 июля на Трубной площади в Москве, который провели кандидаты, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму.