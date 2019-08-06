Ушла из жизни лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон

Американская писательница, первая чернокожая женщина — лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон ушла из жизни в возрасте 88 лет.
«С глубокой печалью мы сообщаем, что после непродолжительной болезни наша любимая мать и бабушка Тони Моррисон мирно скончалась прошлой ночью в окружении семьи и друзей. Непревзойденная писательница, которая дорожила написанным словом — своим, своих студентов и других, она жадно читала и чувствовала себя лучше всего, когда писала», — цитирует заявление родных писательницы «Русская служба Би-би-си».
Нобелевскую премию Мориссон получила в 1993 году.