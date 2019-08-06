Ушла из жизни лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон

Американская писательница, первая чернокожая женщина — лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон ушла из жизни в возрасте 88 лет.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что после непродолжительной болезни наша любимая мать и бабушка Тони Моррисон мирно скончалась прошлой ночью в окружении семьи и друзей. Непревзойденная писательница, которая дорожила написанным словом — своим, своих студентов и других, она жадно читала и чувствовала себя лучше всего, когда писала», — цитирует заявление родных писательницы «Русская служба Би-би-си».

Роман «Возлюбленная» (Beloved), за который в 1988 году Мориссон получила Пулитцеровскую премию по литературе, рассказывает историю беглой рабыни, которая убивает свою дочь, чтобы та не попала в рабство. Книга была экранизирована с участием телеведущей Опры Уинфри — одной из самых известных поклонников Моррисон.

Нобелевскую премию Мориссон получила в 1993 году.