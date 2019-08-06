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Обвиняемого в разбое майора ФСБ перевели под домашний арест

06.08.2019

Московский гарнизонный военный суд перевел из СИЗО под домашний арест майора ФСБ, сотрудника управления «К» Александра Карелина, который обвиняется в разбое. Под домашним арестом он пробудет до 10 ноября, свою вину он признал, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталью Семашко.

Фигурантами дела о разбое являются сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел», московского УФНС, офицеры ФСБ России и ранее судимые гражданские лица. По версии следствия, все они действовали в составе организованный группы и под видом проведения оперативных мероприятий напали на предпринимателя Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» в Москве, похитив у него 136 млн руб.

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. В апреле руководитель отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин был задержан по обвинению в получении взяток на общую сумму $850 тыс., позже ему вменили и крупное мошенничество.

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