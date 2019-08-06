Фигурант дела о массовых беспорядках объявил голодовку

Арестованный по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве Самариддин Раджабов объявил голодовку, он держит ее с 1 августа. Об этом рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили. Сейчас 21-летний Раджабов находится в изоляторе временного содержания вместе с Кириллом Жуковым и Алексеем Миняйло, которые также держат голодовку.

Раджабова задержали во время митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. 29 июля Мещанский суд арестовал его на 10 суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Участие в несанкционированном собрании, создавшем помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств). 31 июля Раджабов стал подозреваемым в деле о массовых беспорядках. По версии следствия, молодой человек бросил бутылку в голову сотрудника правоохранительных органов. Суд арестовал Раджабова до 27 сентября.