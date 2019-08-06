Илья Яшин: Давно таких честных судей не встречал

Судья Мосгорсуда Анна Селиверсттова оказалась милой девушкой. Начала заседание по моей апелляции с кокетливых улыбок и шуток. Рассказала, что читала про митинг у мэрии в газетах. Предложила мне почитать твиттер в ее телефоне, украшенном цветастым чехлом.

Разве что чаем не угостила.

Адвокат Вадим Прохоров, правда, немного испортил ей настроение, указав на многочисленные нестыковки и ошибки в административном материале. Он добавил, что такое шитое белыми нитками дело, несомненно развалится в ЕСПЧ. И всем судьям, которые участвовали в его фабрикации, придется нести ответственность.

«Ошибаетесь, защитник, — обиженно ответила Селиверстова. — Судьи в России не несут ответственность за принятые решения».

Серьезно, так и сказала. Давно таких честных судей не встречал: рубит правду-матку.

Я в свою очередь напомнил, что эта симпатичная девушка в мантии тоже живет в Москве. И, как мы все, наверняка дома на кухне возмущается коррупцией в мэрии, монополией в парламенте, избиением мирных демонстрантов.

«Не соучаствуйте, Ваша честь», — сказал я.

Судья ответила мне обаятельной улыбкой и удалилиась в совещательную комнату. Через полчаса она огласила решение: оставить арест в силе.

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