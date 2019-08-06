Член «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член «Единой России» Наталья Тельминова написала заявления о выходе из партии после того, как ее мужа 3 августа задержали в центре Москвы. По ее словам, супруг хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро, но сотрудники ОМОНа не дали ему это сделать. Когда он возмутился, его задержали.

«Мы шли мимо и вообще не хотели останавливаться там. Но когда вытаскивали молодых ребят, которые в футболочках и брючках, у них с собой не было ни сумок, ни рюкзаков, ни чего-то еще, они молча шли, их вытягивали, избивали — ну это ужас. Это даже не мы, это наши дети <…> Написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела», — рассказала Тельминова телеканалу «Настоящее время», отметив, что, скорее всего, пойдет на последующие акции протеста.

По поводу действий силовиков, Тельминова написала заявления в прокуратуру, МВД и приемную президента.

3 августа в Москве прошла акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Силовики задержали более тысячи человек.