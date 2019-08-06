Акции «Уралкалия» резко выросли

Акции «Уралкалия» с начала торгов 6 августа на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия. По состоянию на 11.25 мск стоимость обыкновенных акций компании была 117 руб. за бумагу. Капитализация компании приблизилась к 344,7 млрд руб.

Как пишут «Ведомости», бумаги «Уралкалия» выросли в цене из-за новостей о том, что мажоритарный акционер компании — Rinsoco Trading — объявил о принудительном выкупе акций, в результате чего компания может уйти с Московской биржи. Rinsoco Trading, бенефициаром которой является бизнесмен Дмитрий Лобяк, и его аффилированным лицам принадлежит 96,73% бумаг «Уралкалия». Это дает им право требовать выкуп акций у остальных акционеров. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.