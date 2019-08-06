Более 80% респондентов Счетной палаты уверены, что действия властей не решат экологические проблемы в их регионе

Опросив с конца июня 2,5 тысяч россиян, Счетная палата пришла к выводу, что большинство респондентов (более 80%) уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить экологические проблемы в их регионе. Половина опрошенных ранее обращалась в различные государственные органы, однако в 56% случаях их заявления были проигнорированы. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии. 73% считают экологическую ситуацию в своем регионе критической, довольны лишь 1,6%.

18% респондентов считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение атмосферного воздуха, 13,9% — наличие свалок, 12,8% — загрязнение водоемов, 11% — отсутствие раздельного сбора мусора, 9,7% — близкое расположение полигонов к жилому сектору, 8,9% — обезлесивание, 7,1% — строительство новых объектов переработки и размещения отходов, 5,6% — несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора, 5,3% — деградация почв, 5,1% — состояние особо охраняемых природных территорий.