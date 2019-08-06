СПЧ обратится к правоохранителям по поводу массовых задержаний 27 июля и 3 августа

В Совете по правам человека при президенте России «детально обсудив правовую и фактическую сторону произошедшего 27 июля и 3 августа на столичных улицах, площадях и бульварах», решили подготовить обращения в адрес руководства следственных органов, прокуратуры и полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте СПЧ. «В ходе трехчасового совещания члены Совета поделились своими впечатлениями о том, как вели себя протестующие, а также сотрудники полиции и Росгвардии на протестных акциях в столице», — отмечается в пресс-релизе.

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил «Коммерсанту», что совет готовит четыре обращения — в прокуратуру, СКР, Росгвардию и МВД «с требованием прокомментировать действия правоохранительных органов в ходе несогласованных акций 27 июля и 3 августа в центре Москвы». По его словам, члены совета должны «получить максимально полную информацию, чтобы понять, насколько корректно и оправдано осуществлялись массовые задержания участников несанкционированных акций». При этом Федотов отметил, что в ближайшее время никаких публичных заявлений, связанных с протестными акциями в Москве, Совет по правам человека делать не будет.

По словам главы комиссии совета по избирательным правам Ильи Шаблинского, в письме руководителю СКР Александру Бастрыкину, в частности, будет сказано о том, что «признаков массовых беспорядков 27 июля члены СПЧ, присутствовавшие на Тверской, Большой Дмитровке и Садовом кольце, не нашли». Наблюдатели от СПЧ, присутствовавшие на акции «За честные выборы» 27 июля, выявили «признаки ряда административных правонарушений, но не более».

По итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 человек. Следственный комитет предъявил десятерым участникам обвинения в участии в массовых беспорядках. 3 августа полиция сообщила о 600 задержанных; по данным «ОВД-инфо», задержали 1001 человека.