Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в юрисдикции США

Президент США Дональд Трамп наложил арест на все активы правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Распоряжение, подписанное Трампом, выходит далеко за рамки санкций, введенных ранее в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, финансового сектора страны, а также мер против десятков венесуэльских должностных лиц и организаций, отмечает Reuters. Оно не только запрещает американским компаниям вести дела с правительством Венесуэлы, но и, по-видимому, открывает дверь к возможным санкциям против иностранных фирм или отдельных лиц, которые ему помогают, пишет агентство. Российские и китайские компании входят в число тех, кто ведет бизнес в Венесуэле.

Трамп сказал в письме Конгрессу заявил, что замораживание активов было необходимо «в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро, а также нарушений прав человека, произвольных арестов и задержаний граждан Венесуэлы, сокращения свободы прессы и продолжающихся попыток подорвать временного президента Хуана Гуайдо».

Распоряжение также угрожает санкциями против любого, кто оказывает помощь Мадуро или его сторонникам, предполагая, что Вашингтон может прибегнуть к так называемым вторичным санкциям против компаний и частных лиц из третьих стран.