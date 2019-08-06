Close

Структура ФСБ получит право инициировать блокировку сайтов

06.08.2019

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, это фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор. Как пишет «КоммерсантЪ», НКЦКИ ФСБ присоединился к числу компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ) 30 июля. Теперь НКЦКИ получил возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. Многолетняя экспертиза и опыт НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным», — рассказал директор КЦ РФ Андрей Воробьев.

НКЦКИ создан осенью 2018 года. Среди задач структуры — координация обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.