Структура ФСБ получит право инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, это фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор. Как пишет «КоммерсантЪ», НКЦКИ ФСБ присоединился к числу компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ) 30 июля. Теперь НКЦКИ получил возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. Многолетняя экспертиза и опыт НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным», — рассказал директор КЦ РФ Андрей Воробьев.