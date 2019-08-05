Центральная избирательная комиссия готова провести повторную графологическую экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов

Об этом сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, сообщает телеканал "Дождь". Ссылаясь на "Интерфакс”, телеканал приводит слова Венедиктова о том, что экспертиза” будет проведена на уровень выше, то есть сотрудниками центрального аппарата МВД — почерковедами, которые ранее не принимали участия в предыдущей экспертизе". По его словам, руководство ЦИК согласилось рассмотреть каждое заявление от избирателя, подпись которого признана недействительной. Венедиктов также добавил, что руководство комиссии поддержало предложение, «что в случае, если открываются возможности регистрации тех, кто подавал апелляцию, они будут зарегистрированы ЦИКом напрямую, а не возвращены во МГИК и так далее». «Потому что очень мало времени остаётся кандидатам на избирательную кампанию», — пояснил Венедиктов. Эта информация вызывает немало вопросов. И первый: что же за графологи от МВД проводили экспертизы раньше, в результате которых практически все независимые кандидаты были не допущены до выборов? Вопрос второй: коснуться ли эти новые проверки тех незарегистрированных кандидатов, кто сейчас находится в изоляторах временного содержания (ИВС) — а там находятся практически все оппозиционные кандидаты, кроме Любовь Соболь и Елены Русаковой. Наконец, вопрос третий: в СМИ появлялась информация, что Илья Яшин и Любовь Соболь находятся в черном списке, причем с самого начала, а против регистрации Дмитрия Гудкова — некие начальники из ФСБ, у которых есть претензии к источникам его финансирования. Что будет с этими незарегистрированными кандидатами? В любом случае, очевидно, что гражданская часть Кремль пытается купировать политический кризис и остановить протесты. Что ж, август обещает быть тоже интересным.