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ЕС требует освободить задержанных на акции 3 июля. МИД еще раньше ответил Франции— в переводе на общедоступный — не лезьте и на себя посмотрите

05.08.2019

Официальный представитель  ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что Брюссель ожидает незамедлительного освобождения участников протестной акции, которые были задержаны накануне в Москве, сообщает портал РБК.
Россия должна выполнять обязательства в ОБСЕ и Совете Европы по проведению свободных выборов, сказано  и в заявлении посольства Великобритании в Москве. «Аресты оппозиционных кандидатов, более 800 мирных демонстрантов и журналистов подрывают саму концепцию демократических выборов», — отмечается в заявлении дипмиссии.
Между тем, официальный представитель МИДа Мария Захарова еще после первой несанкционированной акции 27 июля, когда было задержано 1388 человек, заявила в ответ на критику, прозвучавшую со стороны французского МИДа, что Франции стоит вспомнить про протесты "желтых жилетов" в ходе которых есть и погибшие и раненые, а полиция применяла и слезоточивый газе и водометы: "После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции". Захарова, правда, забыла сказать, что "желтые жилеты" в ходе многомесячных протестов жгли автомобили, били витрины, перекрывали улицы и магистрали.









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