Дмитрий Зимин о том, что лежачего не бьют

В субботу 03.08. несколько часов не мог оторваться от компа с видео зверских избиений безоружных демонстрантов. От таких видео можно заболеть. Особенно шокирует избиение лежачих.…Я вспомню Москву последних первых послевоенных лет. Я учился в 59-й мужской школе в Староконюшенном. Раздельное обучение. Тотальная нищета, что мы тогда не осознавали. Тотальная безотцовщина. Толпы инвалидов, торгующих чем придется, но главным образом папиросами («Дели», «Норд» (потом «Север»), даже иногда «Казбек») около метро «Дворец Советов» (теперь- «Кропоткинская»). Вечная толпа инвалидов у пивного ларька на углу Сивцев Вражда и Большого Афанасьевского.Во дворах, особенно проходных, между подростками частые драки. Были и нападения уголовников.При драках арбатских подростков соблюдалось железное правило – лежачего не бьют. Нарушивший его стал бы известен во всем районе как подонок. Ему было бы плохо.Так вот – силовики с дубинками – среди вас есть подонки, поведению которых нет оправдания.