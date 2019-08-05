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Конвеерная посадка: муниципальный депутат Константин Янкаускас , отбывший 7 суток, сегодня получил следующие 10 суток административного наказания

05.08.2019

Московские суды применяют технологию советской власти, а именно : добавляют срок сразу же, как зека вышел на свободу. Так  5 августа Зюзинский суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, который ранее он отбыл 7-суточный арест, сообщает ОВД-Инфо . Янкаускаса  признали виновным в организации акции без подачи уведомления Ст. 20.2 , ч.2 КоАП.Основание — твит , в котором автор поместил  фото с плакатом следующего содержания: " 14 июля За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Встречаемся в 14:00 в Новопушкинском сквере". 

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