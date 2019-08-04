Еще три человека задержана по делу о массовых беспорядках 27 июля
04.08.2019
Таким образом за решеткой по обвинению в мифических массовых беспорядках сидят уже 9 человек. По делу работают 86 следоватлей, который отсматривают камеры наблюдения с применением системы рспознавания лиц.
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