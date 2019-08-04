19 человек убиты и 40 ранены в результате стрельбы в техасском Эль Пасо
04.08.2019
20-летний белый молодой человек открыл стрельбу из ружья в многолюдном бюджетном магазине Walmart в городке Эль Пасо, штат Техас, расположенного неподалеку от американо-мексиканской границы. Подозреваемый задержан полицией.
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