Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей

Любовь Соболь, незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму, которая в знак протеста голодает уже 22 дня, задержали у дверей Штаба Навального, когда она вышла, чтобы идти на акцию «Вернем себя право на выборы». Соболь, которая уже села в такси, двое полицейских и трое сотрудников Росгвардии вытащили из машины и затолкали в черный микроавтобус. Поскольку у Соболь малолетняя дочь, ее нельзя приговорить к административному задержанию, и судья Щербинского суда Москвы назначила ей штраф в 300 тыс. рублей по ст. 20.2, ч. 8 КоАП РФ — повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.