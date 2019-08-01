Как стать миллионершей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального объяснил
, за что борется заместитель мэра Собянина — Наталья Сергунина
, которая отвечает за выборы в Мосгордуму. ФБК нашел у нее и ее родственников собственности как минимум на 6,5 млрд руб. Старинные особняки в лучших районах Москвы, сеть гостиниц, недвижимость в Вене, зарегистрированные на офшоры в BVI — такое богатство надо защищать от проникновения независимых депутатов в Московскую думу, считают авторы расследования. И Сергунина защищает — как умеет. Полностью смотрите на сайте
Алексея Навального или в Youtube
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