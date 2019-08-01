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Как стать миллионершей

01.08.2019

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального объяснил, за что борется заместитель мэра Собянина — Наталья Сергунина, которая отвечает за выборы в Мосгордуму. ФБК нашел у нее и ее родственников собственности как минимум на 6,5 млрд руб. Старинные особняки в лучших районах Москвы, сеть гостиниц, недвижимость в Вене, зарегистрированные на офшоры в BVI  — такое богатство надо защищать от проникновения независимых депутатов в Московскую думу, считают авторы расследования. И Сергунина защищает — как умеет. Полностью смотрите на сайте Алексея Навального или в Youtube .

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