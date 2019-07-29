Такие у нас новости

29.07.2019
Константин Янкаускас — 7 суток административного ареста, Александр Соловьев — 8 , Илья Яшин — 10 +2, Иван Жданов — 15 , Владимир Милов — 30 суток , Юлия Галямина — 10, Дмитрий Гудков — 30 суток . Михаил Светов, лидер Либертарианской партии, был задержан после неудачных переговоров в мэрии, где он согласовывал митинг 3 июля, Светов был приговорен к 30 суткам административного ареста. Алексей Навальный выписан из 64-й больницы и отправлен обратно в спецприемник. По данным «ОВД-Инфо» на вечер 29 июля 40 человек отправлены за решетку. Гудков, Милов, Светов (и раньше Навальный) получили самые большие сроки — по 30 суток, два человека отсидят по 15 суток, по одному — 13 и 12 суток, семь человек — по 10 суток, один — 9 суток, восемь человек — 7 суток, 12 человек — 5 суток и двое — 3 суток. 78 человек получили штрафы от 150 тыс. ( три человека) до 10 тыс. рублей: всего государство собрало жатву в виде штрафов на сумму 1 млн 340 тыс. руб. Против 48-летнего Евгения Коваленко СК завел уголовное дело — он якобы кинул мусорный бак в полицейского. 30 июля мэр Москвы Собянин поблагодарил Росгвардию и полицию за пресечение «спланированных беспорядков», а СК возбудил уголовное дело по ст. 212 (массовые беспорядки) со сроками до 15 лет тюрьмы. Новость постоянно обновляется.