Решением Щербинского районного суда в Новой Москве я отправлен под арест на 10 суток. Все ходатайства отклонены. В допросе свидетелей отказано. Полная профанация.

Вот моё выступление перед тем, как судья Дарья Сальникова ушла оформлять постановление:

«Считаю, что происходящее здесь не является судебным разбирательством. Это мероприятие — выполнение политического заказа, за которым стоит руководство Москвы и администрации президента. Суду же здесь отведена роль безропотного исполнителя.

Причина этого преследования — моя политическая деятельность. Я оппозиционный глава муниципалитета и независимый кандидат в депутаты городского парламента. Я последовательный критик президента Путина, мэра Собянина и партии «Единая Россия». Я человек, которому эта власть хочет заткнуть рот.

Обыски в моей квартире и предвыборном штабе, ночной допрос по сфабрикованному делу, доставление меня спецназом МВД в Троицк, новое административное дело в Щербинке — всё это невозможно расценивать иначе как давление на меня. Ну и, конечно, это акция устрашения моих сторонников.

Суд прекрасно видит, какой дырявый и сырой материал подготовлен полицией. Рапорты под копирку, распечатки из твиттера, нелепые формулировки... Меня просто пытаются изолировать, чтобы ограничить мои избирательные права.

Политическая мотивированность этого дела, несомненно, очевидна и вам, судья Сальникова. При этом вы, отклоняя все ходатайства моей защиты, не оставляете никаких сомнений в своей предвзятости. Прекрасно понимаю, что вам плевать на мои доводы, для вас это просто формальность, а решение об аресте вы приняли еще до начала заседания. Вернее — решение приняли другие люди, а вы его просто озвучите.

Но я хочу напомнить вам про список Магнитского. В этом списке оказались многие ваши коллеги, которые так же ухмылялись, слушая мои выступления.

И я хочу сказать, что не боюсь ни вашей гнилой системы, ни ваших арестов, ни ваших изоляторов. Потому что я знаю: за мной стоят люди, а за вами только начальники и погоны».