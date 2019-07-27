Политолог Кирилл Рогов: Власть не сумела напугать

Я совсем не претендую на то, что у меня есть картина сегодняшнего дня. Скорее даже нет, тем, кто следил по «Дождю» и сетям, было многое виднее. Но все же несколько соображений, может быть, преждевременных.

Во-первых, мы видели пример того, что получается, когда отдан дурацкий приказ. Путин (предположительно) сказал: самым жестким образом, но без перегибов. И что? Приказ выполнили по числу задержанных. Но в целом эффект обратный. В отличие от Болотной, психологически победили сегодня митингующие. Несмотря на всю свою мощь, выставленная против них армия выглядела неповоротливой, злой и неэффективной.

Второе. Больше нет запрещённых митингов. Стало ясно, что если мобилизация высока и людей много, то в территорию митинга превращается вся окружающая территория города. И это даже эффектнее.

Третье. Ключевой и самый большой сегмент митингующих, это люди от 20 до 40 лет. И их настрой, решительность и манера действий отличаются от того, что было раньше. И они настроены довольно твёрдо. Неожиданно твёрдо.

Третье. Не знаю, 10 тыс., как я оценил то, что видел, или 15 тыс, как пишут некоторые. Скорее второе или третье, потому что больше тысячи задержанных. А это не был каждый 10-й далеко. Но важнее другое. Среди основных возрастных контингентов участников (20-40) сейчас в городе находится примерно половина (лето). Это интересно. Из этого вытекает четвёртое.

Четвёртое. Что будет, если представить сегодняшний сценарий, но удвоить или утроить число участников. Будут два последствия: люди начнут оказывать сопротивление ОМОНу и перекрывать улицы. ОМОН озвереет (потому что его натаскивают на это), будут тяжелые травмы, случайные жертвы и колоссальный информационный эффект. Эта эскалация приведёт к дальнейшей институциональной деградации режима: все запрещаем, всех давим, все решения в любых сферах чисто политические и охранительные.

В общем, ту мейк ит шорт: сегодняшний день не напугал, скорее укрепил, а напугать — как видно по сегодняшнему дню — это будет стоить режиму дорого. Это переход на другую ступеньку, и черт его знает, как там сложится.