Журналист Александр Подрабинек: Протест в чистом виде

Люди пришли на Тверскую площадь выразить свое недовольство властью. Власть испугалась услышать правду о себе и нагнала на Тверскую омоновцев, росгвардейцев и полицейских 2-го оперативного полка. Несколько сот человек сразу задержали, а остальных вытеснили с площади перед мэрией. Ведь им Кремль какую поставил задачу? Не допустить митинга перед мэрией. Они и не допустили.



Всех с площади выгнали, да так успешно, что несколько тысяч человек свободно и без всякого полицейского сопровождения прошли по центральным улицам Москвы. Демонстранты скандировали лозунги (любимый: «Путин – вор!»), автомобилисты приветствовали их клаксонами своих тачек, из окон домов жители махали руками, прохожие улыбались, а гаишники оперативно перекрывали автомобильное движение, дабы никого не задавило.

Я не склонен считать противников дураками, но на сей раз развожу руками. Власть решила пресечь митинг перед мэрией, но в результате вынудила протестующих пройти победным шествием по центру Москвы. Больше того, рассекая толпу на части, полиция добилась того, что протест из собранного в одном месте распространился по всей Москве в пределах сначала бульварного кольца, а потом и за ним. Та колонна, в которой шел я со своим приятелем Романом Спектором, состояла в основном из людей, вытесненных полицией из Столешникова переулка. Вытесненным людям надо куда-то идти, и они пошли по Петровке, скандируя свои замечательные лозунги. Потом свернули в Рахмановский переулок, вышли на Неглинную и по ней дошли до Трубной площади. Оттуда знакомым маршрутом вверх по Рождественскому бульвару и на Большую Лубянку. Тут уже начали шутить, что мы пришли на Лубянку сами, чтобы они зря не гоняли машины. Но шутки шутками, а проходя мимо Большого дома на Лубянской площади, все скандировали запущенный нами с Ромой лозунг: «ФСБ — позор России!»

Менты обучены действовать по инструкции, хватать — по четко разработанному плану. А тут они ничего не могли понять: в какую сторону мы пойдем, что будем делать? У них не было плана действий. Да и откуда ему было бы взяться, если этого плана не было даже у нас. Мы шли туда, где свободней и нет полиции. В этом преимущество неспланированного протеста — власть не успевает отреагировать на спонтанно принятые решения.

Мы еще прошли по Театральному проезду и увидели, какие полицейские силы стянуты на Моховую улицу, чтобы перекрыть демонстрантам подступы к Кремлю. Они очень боятся, что оппозиция осквернит своим массовым присутствием Красную площадь или, что еще страшнее, Кремль.

Мы опять прошли по Неглинной, по другим улицам и закончили шествие триумфальным перекрытием внутренней стороны Садового кольца вблизи Сухаревской площади. Правда, длилось это недолго, минут десять, а потом прибыло несколько машин с омновцами и всех вытеснили на тротуар. После этого большая часть демонстрантов разошлась, получив, я полагаю, большое удовольствие от четырех часов настоящего протестного шествия — без дурных договоренностей с дурными властями, без полицейского оцепления по периметру колонн, без дурацких рамок металлоискателей и унизительных обысков перед началом митинга. На этот раз все было по-взрослому, по-настоящему.

Правда, в этот раз нас было в колонне всего тысячи три-четыре. Этого слишком мало для похода на Кремль. Но когда-нибудь, по какому-нибудь более серьезному поводу, чем сегодняшний, этот недостаток будет исправлен.