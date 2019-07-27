Социолог Григорий Юдин: У меня плохие новости для московской мэрии.





Во-первых, люди, которые забрали у неё командование и пообещали, что всех запугают и всё разрулят, капитально просчитались. Несмотря на ночные обыски и прямые угрозы, на улицы вышло огромное количество людей. Изнутри сложно оценивать численность, но если две недели назад было три-четыре тысячи, то сегодня мы, перемещаясь, видели три раза группы такого же размера, и это при том, что мы видели далеко не всё и не сначала. Цифра 15 тысяч одномоментно мне кажется минимальной оценкой. Если на прошлой неделе был крупнейший «санкционированный» политический митинг за последние годы, то сегодня — самый большой «несанкционированный».

Несколько утомило отвечать на пафосные заявления о том, что это «капля в море». Люди, которые это повторяют, в принципе не понимают, что такое Москва и как в ней устроена электоральная политика. Этот режим сам годы и годы производил деполитизацию. Цена деполитизации состоит в том, что большой вес на выборах получают небольшие группы. Если эти группы ещё и организованны, то их вес увеличивается кратно. Поэтому, конечно, большинству москвичей выборы до лампы, и на концерт Rammstein в понедельник придёт больше народу — но решать судьбу выборов будет вовсе не большинство, а меньшинство.

Те, кто сегодня на улицах Москвы, и москвичи, которых они на этих улицах представляют — это большая группа с выстроенной внутренней коммуникацией и способностью реализовывать стратегию. Более того, стараниями Кремля и Тверской эта группа увеличивается и тренируется действовать согласованно. Сейчас она предъявляет ясное требование признать её голоса: я, например, хочу, чтобы я сам решал, где стоит моя подпись. Если это требование не удовлетворить, у меня возникнет сильное желание отомстить. Превосходная возможность сделать это у всей этой группы будет восьмого сентября.

Во-вторых, спецоперация по эшелонированной обороне мэрии, которую мы сегодня наблюдали — свидетельство того, что планировавшие её погоны вообще не понимают смысла происходящего. Ни в одной самой смелой голове сегодня не было плана брать мэрию. Цель «не допустить захвата мэрии» была идиотской. Люди вышли заявить свои требования в своём городе — и в итоге это удалось сделать чуть не во всех центральных точках города. Вместо компактного митинга получилось «этот митинг не заканчивается нигде», как сказал сегодня кто-то проходящий мимо.

Такой же бессмысленной была попытка запереть всех кандидатов до конца акции. Из неё торчит всё тот же параноидальный взгляд на политику: есть «главари», которые получают деньги «от того, кому это выгодно» и «отдают приказы». Бесконечные книги про горизонтальную самоорганизацию, про эпоху сетей, про кризис старой партийной политики и про новую политику масс проходят мимо этих людей, даже не останавливаясь в их вертикальных головах. Кандидаты – смелые люди, но атаковать их просто бессмысленно. Они никем не командуют, а их «спонсора» сегодня во весь рост можно видеть на улицах.

И в-третьих, то, что Собянина силовики заставили впервые за всё время высказаться об этих скандальных выборах и голосом старшего сержанта озвучить: «Граждане, ваше мероприятие не санкционировано» — это, конечно, отдельный позор. Мэр столицы России, который обращается к москвичам только с разрешения Росгвардии, чтобы их запугать — это цена, которую Собянин платит за провал кампании. Раньше мэрия отвечала за свои ошибки, теперь будет отвечать ещё и за чужие.

И всё это ещё только этап регистрации кандидатов.

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