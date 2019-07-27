Июль 2019: Власть окончательно перешла к силовикам
27.07.2019
Задержаны Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина. У Киры Ярмыш, Руслана Шаведдинова (ФБК), Юлии Галяминой и Вадима Коровина (муниципальные депутаты) — идут обыски. Весь центр Москвы забит автозаками.
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