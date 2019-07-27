И снова ночные обыски

27.07.2019

Накануне акции в Москве — встречи незарегистрированных кандидатов с избирателями у московской мэрии на Тверской — поздно вечером начались обыски у оппозиционеров. Чуть после 11 вечера начался обыск у Ильи Яшина, днем обыск прошел в его избирательном штабе, идет обыск в квартире родителей зарегистрированного кандидата Дарьи Бесединой, идет обыск и у родителей незарегистрированного кандидата Константина Янкаускаса. Очевидно, что СК идет по списку тех, кто подписал воззвание после митинга на проспекте Сахарова с призывом прийти 27 июля к зданию московской мэрии. Ранее обыски прошли у политиков Александра Соловьева и Дмитрия Гудкова из «Партии перемен» и у главы ФБК Ивана Жданова, в самом ФБК обыск был сегодня днем. Практически всех из выше перечисленных, плюс юриста ФБК Любовь Соболь, которой окончательно отказали в регистрации, вызывали на допрос в СК. Алексей Навальный был отправлен в ИВС на 30 суток два дня назад, как и еще три активиста. Очевидно, что все эти действия ставят своей целью остановить поднявшуюся волну протестов в связи с беспределом, который творится в ходе регистрационный фазы компании по выборам в Московскую городскую думу. Мэр столицы Сергей Собянин ни разу не прокомментировал ситуацию. Глава Общественной наблюдательной комиссии Алексей Венедиктов направил сегодня в ЦИК публичное письмо, выражая несогласие с нарушениями при регистрации независимых кандидатов. Но уже очевидно: и московские, и вообще гражданские власти от процесса этих выборов отодвинуты — ситуацию под контроль взяли сотрудники политической полиции, ФСБ.