Михаил Ходорковский об охреневшей власти

Охреневшая власть проводит ночные обыски у кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Транслируется угроза «привлечь по 141 статье за воспрепятствование работе избирательных комиссий».

Речь идет о протестных акциях у здания ЦИК и московской городской избирательной комиссий.



То есть полный абсурд: кремлевская ОПГ по прямой команде своего Путина дала незаконное распоряжение избирательной комиссии отказать в регистрации независимым кандидатам.

Те доказуемо незаконным путем исполнили незаконное распоряжение.

Налицо абсолютно полный и четкий состав той самой 141 статьи в исполнении лично Путина, его администрации, ЦИКа и Мосгоризбиркома.

Вместо пресечения их незаконных действий пособники этих преступников проводят акцию по запугиванию независимых кандидатов!

Это не только часть 3 ст. 141, но и ст. 286 ч.3 — превышение должностных полномочий, а скорее всего есть признаки ст. 210 — организация преступного сообщества. То есть устойчивой группы лиц, целенаправленно и совместно занимающихся тяжкими преступлениями.

Господа, ваши фамилии прямо из протоколов пойдут в списки преступников, покрываемых режимом.

Мы сделаем все, чтобы максимально осложнить вам жизнь сейчас и привлечь к ответственности, когда уже 67-летний Путин нас покинет.

И знаете, в таком возрасте это бывает внезапно...

А пока те, кому собственное достоинство важнее угроз — приходите 27.07.19 к зданию мэрии и требуйте вернуть вам право выбора. Требуйте регистрации народных кандидатов! Требуйте правды и справедливости!

Вам грозят?

Тюрьма не так уж страшна тому, кто верит в свою правоту.

За 10 с лишним лет в тюрьме если я что и усвоил точно, так это то, что самая хреновая жизнь у тех, кто струсил, отступил.

Их просто нет, они вроде живы, но уже умерли.

Когда идешь до конца, то можешь умереть с честью, а можешь победить и жить с честью. А потом вспоминать, как вспоминаю я, что был на грани, и победил, и опять был на грани, и опять победил...

Это и есть то настоящее, ради чего вообще стоит жить...

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