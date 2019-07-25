Профессор Григорий Юдин о причинах агрессии власти

Последние события показывают, что сегодня управление московской кампанией конфисковано у мэрии и ушло на федеральный уровень. Ясно, что Следственный комитет с уголовным делом и обысками выполняет не приказания мэрии. Столь же ясно, что глава СПЧ Федотов мог отменить только что самолично назначенную встречу с кандидатами (на том основании, что нет свободной комнаты) только по окрику сверху. Это резкая смена стиля.

Почему это произошло? Потому что сложившаяся в Москве демократическая коалиция полностью переиграла московские власти — и юридически, и политически. Собственно, вчера на встрече кандидатов с Эллой Памфиловой стало очевидно, что у мэрии нет хорошего хода, все плохие: у коалиции неубиваемые заявления от сторонников и люди на улицах, поэтому ей нельзя ни отказать в регистрации (это чревато расширением протеста), ни зарегистрировать (это чревато неминуемым теперь уже поражением на выборах). Памфилова была вынуждена прямо заявить, что «главная задача — восстановить кандидатов», потому что мэрия вообще не предлагала ей никакого сколько-нибудь вменяемого аргумента, которым она могла бы воспользоваться.

При этом не нужно забывать, что мэрии светит прямая перспектива проиграть на выборах в сентябре независимо от того, допустят ли к выборам кого-то из независимых кандидатов — по большому счёту, главное оружие коалиции, протестное голосование, ещё даже не распаковано.

Сегодняшнее уголовное дело — это расписка в поражении. Этих кандидатов не получается даже снять.

Кто именно перехватил командование, выяснится в течение нескольких ближайших дней. Пока всё выглядит так, что аукцион на командование выиграл тот, кто предложил просто всех посадить. Решение это принималось в панике, отсюда совершенно нелепая статья 141 ч.3 (мы скоро можем оказаться в ситуации, когда в результате массовых нарушений избирательных прав будут вынесены приговоры людям, чьи права были нарушены). Текущие обыски и аресты (и будущие допросы) преследуют единственную оставшуюся цель: объявить всю демократическую коалицию вне закона и любой ценой не допустить дальнейшие массовые акции.

Какой можно прямо сейчас сделать из этого вывод? Политические менеджеры в данный момент находятся в состоянии максимальной неразберихи. Это ва-банк с целью хоть как-то перехватить инициативу. Это жест слабости, а не силы — сейчас важно не перепутать. Сила на другой стороне.