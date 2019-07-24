У оппозиционеров Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева идут обыски
24.07.2019
Сегодня утром Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборам. Алексея Навального Симоновский суд отправил за решетку на 30 дней за призывы к несанкционированным митингам. Муниципального депутата Юлию Галямину, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос в СК
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