У оппозиционеров Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева идут обыски

24.07.2019

Сегодня утром Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборам. Алексея Навального Симоновский суд отправил за решетку на 30 дней за призывы к несанкционированным митингам. Муниципального депутата Юлию Галямину, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос в СК