Журналист Карен Шаинян о том, что угрозы меньшинствам — это угрозы всему обществу

Мы сидим на краю мясорубки. Вопросы, которые нам кажутся вопросами вкуса и личного выбора, на самом деле — вопросы жизни и смерти. Мы спорим, нужно ли рассказывать родителям и коллегам о своей ориентации, отстаивать свои права или можно тихо жить в своем пузыре, ездить в Барселону и Берлин и обходить острые углы. Мы не хотим соприкасаться с неприятным миром, в котором отморозки бьют не очень симпатичных ЛГБТ-активистов. Мы не имеем отношения к этим активистам, мы вне политики, и я тоже. Но мы говорим себе это, сидя на краю мясорубки. И падаем в нее пока по одному, но готовится масштабная операция. С разницей в несколько дней было убийство Елены Григорьевой в Питере, а потом, сегодня, организация «Пила против ЛГБТ» заявила, что, пользуясь господдержкой, готовится убивать дальше, и скоро будет опубликован список. Мне часто говорят, что нет такой проблемы, как права ЛГБТ, потому что у нас проблемы с правами людей в принципе. Это самообман и малодушие. Не существует организаций, которые бы ненавидели и призывали к убийству «людей в принципе». Есть также мнение, что эти вопросы должны решаться в аппаратной борьбе. Это тоже чушь: борьба бульдогов под ковриком не изменит того, что убийцы чувствуют свое право и господдержку. Никто не защитит нас и наших детей (в списках «пилы» есть подростки), если не мы сами. И под «нами» я понимаю не только ЛГБТ, но и всех остальных нормальных людей. Потому что эта проблема касается не только ЛГБТ, как Холокост не был проблемой евреев. Уязвимость и бесправие не бывают изолированы в пределах одной группы, они начинаются с нее. И никакой бабл не защитит никого, если мы из него не выйдем. Страшно не то, что нас могут убивать, это не новость. Страшно, что нас перебьют по одному, пока мы ведем споры о правильной границе личного и публичного. Я не хочу никуда бежать, я хочу, чтобы моя страна не превратилась в одну большую Чечню. И я точно знаю, что нужно для того, чтобы этого не случилось. Три вещи. 1. Несколько по-настоящему публичных людей заявляют о своей сексуальной ориентации и призывают других делать то же самое, а гетеросексуальных коллег призывают поддержать нас. 2. Требовать отмены статьи «за пропаганду гомосексуализма», потому что ровно она легитимизирует насилие и вселяет ощущение правоты в маньяков. 3. Требовать запрета фашистских организаций, расследования их связи с пригожинской фабрикой троллей (уже не раз доказанной) и настоящего расследования всех случаев убийств на почве ненависти к ЛГБТ. Нет, я не считаю, что это наивно. Нет, это возможно, и еще как. Если мы сейчас не победим свою внутреннюю гомофобию, апатию и цинизм, мы просто передохнем. А нас вообще-то пять миллионов.







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