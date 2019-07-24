Яшин о пугливом Федотове

Утром позвонили из Совета по правам человека и пригласили на встречу с его главой Михаилом Федотовым. Потом пришли новости о задержании Навального и о возбуждении уголовного дела, фигурантами которого могут стать независимые кандидаты.

И вот мне снова звонят из СПЧ.

Выяснилось, что администрация президента не может найти помещение для заседания совета на завтра. Да и у самого Федотова образовались срочные дела, поэтому на встречу он прийти, видимо, не сможет.

Надо же, какое совпадение.

В итоге вместо официального мероприятия в СПЧ с участием Федотова состоится заседание рабочей группы Cовета по выборам во главе с Ильей Шаблинским. И не в администрации президента — а в помещении «Московской Хельсинкской группы».

Профессор Шаблинский молодец, конечно: гнет свою линию. И на рабочую группу мы с кандидатами обязательно придем — как я и обещал, будем говорить со всеми, кто готов слушать наши аргументы.

Ну а вы, друзья, внимательно наблюдайте и делайте выводы. Сейчас такой момент, когда каждый участник событий проявит свою настоящую сущность.

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