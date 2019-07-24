Профессор Константин Сонин: Почему важно объяснять

Почему я считаю, что нужно объяснять — мэру Собянину и президенту Путину, сотрудникам их администраций (понятно, что мэр и президент меня не читают) — что важно, в том числе и для них самих, чтобы оппозиционные кандидаты были допущены до выборов в Мосгордуму? То же самое на выборах в другие органы — нужно, чтобы у оппозиции было реальное представительство. Почему это нужно объяснять? Мне достаётся от комментаторов за «коллаборационизм» — вместо того чтобы требовать, чтобы нынешние лидеры отправились на нары, я пытаюсь убедить их в том, что уступки оппозиции, постепенная демократизация в их собственных интересах.

Первая причина совсем проста — я хочу видеть Россию сильной, богатой, демократической страной. Это байки для дефективных детишек, что на этой стадии развитие возможно без серьёзного демократического представительства всех граждан во власти. Это вовсе не обязательно демократия по американо-британскому образцу, в которой жесточайшая конкуренция не прекращается ни на минуту — политическое соревнование такая же часть повседневного медиа-процесса, как поп-культура или спорт. Это может быть «элитная демократия» некоторых европейских стран, где голосуют — и свободно — все, но конкуренция идёт внутри элиты. Это может быть какая-то промежуточная форма типа однопартийного доминирования, как в Швеции или Японии во второй половине ХХ века. Но исключение популярных кандидатов на местном уровне, запреты на митинги и демонстрации, штрафы за публикации в соцсетях, десятки политзаключённых — это просто отсталость. В этом столько же «российской специфики», сколько в привычке пользоваться нарезанной газетой вместо туалетной бумаги в сортире, это не традиция, это не специфика, это просто отсталость. То, что Россия — НЕ «Верхняя Вольта с ракетами», опровергается не тем, что у нас есть ракеты. А тем, что Россия — не Верхняя Вольта. Как в пятидесяти других странах мира, живущих богаче и дольше нас, у нас не должно быть ограничений на участие в политике и арестов за участие в митингах. Потому что Россия — это не Верхняя Вольта.

Вторая причина, почему нужно объяснять и есть шанс объяснить: потому что в «кризисе 2019» я отчетливо вижу поколенческий раскол. Это не «либералы» против «консерваторов», это поколение тех, кто сейчас у власти (60+) против следующего (40+). Конечно, во власти сейчас есть несколько молодых людей, и на митинги ходит немало представителей старшего поколения, но в целом это удивительно, насколько устойчивы поколенческие ядра: старшее во власти, следующее — против. Из этого я вижу простой вывод: те, кто сейчас выходят на улицы Москвы, обречены на победу. Просто потому, что политические поколения, как и всякие поколения, неизбежно сменяют друг друга. Это не значит, конечно, что Навальный, или Гудков, или Соболь неизбежно придут к власти — каждый из них может погибнуть, может бросить политику, да может просто проиграть. Но нет вопроса о том, будут ли представители их поколения управлять Россией — конечно, будут. Если Путин и Собянин это поймут, то они также поймут, что их борьба за интересы страны, как они их понимают, за личные ли интересы — не должна превращаться в борьбу со следующим поколением той же самой страны. Это просто самоубийственно. Постепенное увеличение представительства следующих поколений во власти, какими бы чужими и дикими они ни казались, это единственно возможный путь позитивного развития.

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