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Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для жителей всего Донбасса

17.07.2019

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее право получить по упрощенной процедуре российский паспорт появилось у жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как отмечает РБК, они занимают только часть этих областей. Подать на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории России.

В Киеве ранее действия Москвы раскритиковали. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал их «диверсионной паспортизацией».

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