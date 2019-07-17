Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для жителей всего Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее право получить по упрощенной процедуре российский паспорт появилось у жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как отмечает РБК, они занимают только часть этих областей. Подать на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории России.
В Киеве ранее действия Москвы раскритиковали. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал их «диверсионной паспортизацией».