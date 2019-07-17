Кремль попросит Минздрав активизировать решение проблемы незарегистрированных лекарств

В Кремле обеспокоены уголовным делом Елены Боголюбовой, которая заказала по интернету незарегистрированное в России лекарство от судорог для неизлечимо больного сына, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях в этих ситуациях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка <…> Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — сказал он, напомнив, что вопрос о таких лекарствах поднимали на «прямых линиях» с Владимиром Путиным, и глава Минздрава Вероника Скворцова обещала с этим разобраться.