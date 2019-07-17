В СБУ сообщили о задержании причастного к транспортировке «Бука»

Обновлено: Руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный боевик ДНР — не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке «Бука». Он осужден украинским судом в 2017 году.
Служба безопасности Украины установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет рейса MH17, заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Как передает ИА «Українськi Новини», он продемонстрировал видео, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».
«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», — заявил Маяков.
Всего, по его словам, исследуется степень причастности 150 человек к атаке на самолет.
Сегодня исполнилось пять лет со дня крушения пассажирского самолета в небе над Донбассом. Международное следствие установило, что он был сбит ракетой из установки «Бук», принадлежащей российской армии. Атака была произведена с территории самопровозглашенной ДНР. Москва обвинения отрицает.