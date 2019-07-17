В СБУ сообщили о задержании причастного к транспортировке «Бука»

Обновлено: Руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный боевик ДНР — не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке «Бука». Он осужден украинским судом в 2017 году.

Служба безопасности Украины установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет рейса MH17, заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Как передает



«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», — заявил Маяков.



Всего, по его словам, исследуется степень причастности 150 человек к атаке на самолет. Служба безопасности Украины установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет рейса MH17, заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Как передает ИА «Українськi Новини» , он продемонстрировал видео, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», — заявил Маяков.Всего, по его словам, исследуется степень причастности 150 человек к атаке на самолет.

Сегодня исполнилось пять лет со дня крушения пассажирского самолета в небе над Донбассом. Международное следствие установило, что он был сбит ракетой из установки «Бук», принадлежащей российской армии. Атака была произведена с территории самопровозглашенной ДНР. Москва обвинения отрицает.