На задержавших Ивана Голунова полицейских завели уголовное дело

Обновлено: адвокат журналиста Сергей Бадамшин опровергает информацию о возбуждении дела против полицейских.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий против полицейских, которые участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на осведомленный источник.

Сколько именно полицейских проходят по делу в качестве подозреваемых, пока неизвестно. Но в задержании Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в начале июня задержали, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. Позже обвинения с него сняли.

