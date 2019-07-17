На задержавших Ивана Голунова полицейских завели уголовное дело

Обновлено: адвокат журналиста Сергей Бадамшин опровергает информацию о возбуждении дела против полицейских.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий против полицейских, которые участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на осведомленный источник.
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в начале июня задержали, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. Позже обвинения с него сняли.