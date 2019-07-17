В деле MH17 появились новые свидетели

Руководитель совместной следственной группы Вильберт Паулиссен сообщил, что в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году появились новые свидетели. Как передает NRC, он рассказал об этом на встрече с родственникам погибших.

Родственники в своем обращении, которое сегодня публикует «Новая газета», призывали российские власти «всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано; признать свою часть ответственности в уничтожении MH17; прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман».