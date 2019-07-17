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В деле MH17 появились новые свидетели

17.07.2019

Руководитель совместной следственной группы Вильберт Паулиссен сообщил, что в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году появились новые свидетели. Как передает NRC, он рассказал об этом на встрече с родственникам погибших. 

Родственники в своем обращении, которое сегодня публикует «Новая газета», призывали российские власти «всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано; признать свою часть ответственности в уничтожении MH17; прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман».

17 июля 2014 года крушение потерпел Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Как показало расследование Совета по безопасности Нидерландов и Объединенной следственной группы, авиалайнер был сбит ракетой класса «земля-воздух» из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории самопровозглашенной ДНР.

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