57 кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

233 кандидата зарегистрированы на выборы в Московскую городскую думу, отказ получили 57 претендентов, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В регистрации отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам.
По его словам, от трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ — 44 кандидата, от ЛДПР — 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» — 40 кандидатов. Также зарегистрированы два кандидата от «Яблока», от партии «Коммунисты России» — 32, четверо от партии «Родина», по одному от партии «Зеленые» и Партии роста, передает ТАСС.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.