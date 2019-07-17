57 кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

233 кандидата зарегистрированы на выборы в Московскую городскую думу, отказ получили 57 претендентов, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В регистрации отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам.

По его словам, от трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ — 44 кандидата, от ЛДПР — 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» — 40 кандидатов. Также зарегистрированы два кандидата от «Яблока», от партии «Коммунисты России» — 32, четверо от партии «Родина», по одному от партии «Зеленые» и Партии роста, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, окружные избирательные комиссии отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов. Отказы получили Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Александр Соловьев, Анастасия Брюханова. Всем им избиркомы забраковали собранные подписи избирателей. При этом кандидаты указывали на неправомерность выбраковки подписей. Они намерены оспорить эти решения. Также оппозиционеры продолжают ежедневные массовые акции на Трубной площади, а на 20 июля запланирован большой митинг на проспекте Сахарова.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.