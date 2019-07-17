Суд решил продлить арест украинским морякам

Обновлено: арест : арест продлен всем 24 морякам.

Обновлено: суд продлил сроки ареста еще семи морякам.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца сроки ареста шести из 24 украинских моряков, арестованных после захвата в районе Керченского пролива осенью прошлого года. Они останутся под стражей до 24 октября. Об этом сообщает «Интерфакс». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении остальных моряков.

В ноябре 2018 года российскими военными были захвачены три корабля военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти Керченским проливом. 24 украинских военнослужащих, находившиеся на судах, были арестованы. ПЦ «Мемориал» признал их политзаключенными . Правозащитники также поддержали мнение о том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные моряки — военнопленными.

Накануне замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о договоренности с Россией об обмене пленными в течение месяца. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список украинских граждан, которые находятся в российских СИЗО. В нем были и фамилии моряков. Москалькова сообщила, что они с Денисовой наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан. По ее словам, «это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться в свои дома». Стороны также обсудили возможность подачи обращений о помиловании ряда удерживаемых лиц.