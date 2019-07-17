В Астраханской области СК возбудил 17 дел о мошенничестве при расселении аварийного жилья

Уголовные дела из-за махинаций в жильем возбуждены в Астраханской области в отношении действующего и бывших министров строительства и ЖКХ, сотрудников городских администраций, а также действующих и бывших глав муниципалитетов и предпринимателей. Всего СК возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли региональному Фонду капремонта бюджетные субсидии для оплаты услуг ОАО «Социальные гарантии». В результате незаконно использованы более 47 млн руб. из регионального бюджета.

В рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилья были заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир в Астрахани и области. Главы муниципалитетов и сотрудники администраций, зная, что работы в полном объеме не выполнены, подписывали акты об их приеме.